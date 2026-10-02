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У Києві сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст: на місці працюють медики. Відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 6,8 т.
У Києві сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст: на місці працюють медики. Відео
Сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст

У Києві в п’ятницю, 2 жовтня, у Печерському районі сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст. Зіткнення щонайменше шести машин ускладнило ситуацію із рухом авто, на місці працюють медики.

Про це повідомили в соціальних мережах. Усі обставини аварії встановлять правоохоронці.

Що відомо

"Масштабна ДТП на виїзді на Дарницький міст у Києві. У мікроавтобуса від удару ледь не відлетіло колесо. Рух на ділянці ускладнений", – йдеться в повідомленні.

У Києві сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст: на місці працюють медики. Відео

Сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст. Джерело: Google Maps

На опублікованому відео з місця аварії можна побачити, що зітнулось щонайменше шість автомобілів – деякі з них отримали суттєві пошкодження. На місці працюють поліцейські та лікарі. Офіційної інформації про ДТП та постраждалих, наразі не має.

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У Києві сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст: на місці працюють медики. Відео

Зіткнулось щонайменше шість машин. Джерело: Скриншот із відео

У Києві сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст: на місці працюють медики. Відео

Зіткнулось щонайменше шість машин. Джерело: Скриншот із відео

У Києві сталась масштабна ДТП при виїзді на Дарницький міст: на місці працюють медики. Відео

На місці ДТП працюють медики та поліцейські. Джерело: Скриншот із відео

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області сталась ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пасажирів однієї з машин, зокрема неповнолітня.

У Броварах Київської області сталась ДТП за участі легковика та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення машин були травмовані троє людей, серед яких є дитина.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Деснянському районі Києва в середу, 30 вересня, сталась ДТП за участі трьох автомобілів. Внаслідок зіткнення машин є постраждалі, яких з понівечених машин діставали рятувальники.

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