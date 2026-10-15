У центрі Києва російський дрон впав біля житлових будинків: є наслідки та постраждалі. Подробиці, фото та відео

Росія в четвер, 15 жовтня, зранку завдала удару по Києву. У Печерському районі внаслідок атаки дрона, пошкоджено житлові будинки, загорівся автомобіль, на жаль, є постраждалі.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. На місці працюють усі екстрені служби.

Що відомо

"У Печерському районі БпЛА впав на відкритій території біля 5-поверхового житлового будинку", – йдеться в повідомленні.

Мер додав, що внаслідок ворожої атаки пошкоджений фасад, частина покрівлі та скління вікон будинку. А також фасади двох триповерхових житлових будинків поруч, палає автівка в дворі.

О 10:48 мер уточнив, що у Печерському районі, де ворожий БпЛА впав у двір житлових будинків, постраждало 5 осіб. Двох поранених медики госпіталізували.

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Згодом у ДСНС Києва повідомили, що к Печерському районі вогнеборці ліквідували пожежу автомобіля, спричинену ворожим обстрілом.

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"15 жовтня внаслідок чергової російської атаки у дворі п’ятиповерхового житлового будинку на відкритій території сталася пожежа легкового автомобіля. Вогнеборці оперативно її ліквідували. Крім того, уламками пошкоджено ще дві автівки, фасад, скління вікон та покрівлю житлової п’ятиповерхівки, а також фасади й частини покрівель двох триповерхових житлових будинків", – уточнили в пресслужбі.

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Що передувало

Країна-терористка РФ протягом 14 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вечері в середу, 14 жовтня, країна-агресорка Росія продовжила атакувати Україну реактивними дронами, а також запустила велику кількість звичайних "Шахедів". У повітряному просторі одночасно фіксувалося понад 100 ворожих БпЛА.