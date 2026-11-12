У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Який вигляд має та чим живе єдина онука легендарної харків'янки Людмили Гурченко: сині губи, переїзд у село та позиція щодо війниЯкий вигляд має та чим живе єдина онука легендарної харків'янки Людмили Гурченко: сині губи, переїзд у село та позиція щодо війниКалькулятор, документи та ключі від квартири на столі біля вікна з видом на житлові будинкиУкраїнці мають заплатити податки за свої квартири та будинки: сума змінитьсяСніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопадаСніг, морози і до +20: в Гідрометцентрі розповіли про зміну погоди до кінця листопадаАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимАбу-Дабі без ілюзій: чому Путіну вигідно продовжувати переговори? Інтерв’ю з БезсмертнимРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіРосія "замахнулась" не лише на Донбас: в ISW пояснили, як Кремль використав перемовини в Абу-ДабіСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуСили оборони відмінусували понад 2 тис. окупантів і десятки артсистем ворога: дані ГенштабуЧутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські акториЧутки про дітей із зіркою "Сватів", конфлікти зі Ступкою і брат на фронті. Інтерв’ю з Федором Гуринцем, якого помилково записали в російські акториВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиВ Україні судитимуть двох кадировців, які зґвалтували неповнолітню на Херсонщині: подробиці справиІлюстрація - учасники мітингу на підтримку УкраїниУ Німеччині посилили покарання для українських біженців: кому скоротять виплати на 30%У США солдат почесної варти привселюдно зробив зауваження Гегсету через непристойну поведінку біля меморіалу. ВідеоУ США солдат почесної варти привселюдно зробив зауваження Гегсету через непристойну поведінку біля меморіалу. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
8,3 т.
У Києві російський дрон влучив у багатоповерхівку: сталась пожежа, є загибла та постраждалі. Подробиці
Ворог атакував Київ дронами

У четвер, 12 листопада, країна-терористка РФ знову атакувала Київ. У Солом’янському районі внаслідок влучання БпЛА сталась пожежа в дев’ятиповерховому житловому будинку, є постраждалі та загибла.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. На місце виїхали усі екстрені служби.

Що відомо

"У Соломʼянському районі, внаслідок влучання БпЛА, сталося загоряння з 3 по 6 поверхи девʼятиповерхового житлового будинку. Попередньо, є часткове руйнування на рівні 5 поверху", – йдеться в повідомленні.

О 8:58 в пресслужбі КМВА повідомили, що відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки в Соломʼянському районі.

Читайте також
Софія ЗакревськаСофія Закревська
17,9 т.
Росія вдарила по Києву та області балістикою: перші подробиці
17,9 т.
Росія вдарила по Києву та області балістикою: перші подробиці
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
6,9 т.
Росія атакувала Київ та область: є постраждалий, зафіксовано пошкодження. Подробиці та фото
6,9 т.
Росія атакувала Київ та область: є постраждалий, зафіксовано пошкодження. Подробиці та фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,9 т.
У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є постраждала. Подробиці та фото
3,9 т.
У Києві стався вибух у багатоповерхівці, є постраждала. Подробиці та фото

Також затримується рух автобусів №№ 3ТР, 12, 40ТР на перетині вул. Соломʼянської та вул. Максима Кривоноса через перекриття руху поліцією.

О 9:08 мер повідомив, що кількістьпостраждалих у Соломʼянському районі внаслідок ворожої атаки збільшилась до двох. Обом медики надали допомогу на місці.

О 9:15 в КМВА поінформували, що, на жаль, внаслідок ворожого удару загинула 44-річна жінка.

Станом на 09:30, за інформацією КМВА, кількість постраждалих збільшилося до 5 осіб. Усім надається необхідна медична допомога.

Що передувало

У ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київську область. Потужні вибухи пролунали, зокрема, в столиці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 12 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв ракети та 123 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 94 цілі.

Схожі теми
Обстріли КиєваРосійські обстрілиНовини Києва та Київської областіКиїв
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!