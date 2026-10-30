У Києві п’яний водій легковика збив школяра на електросамокаті: дитину госпіталізували. Подробиці ДТП та фото

У Деснянському районі Києва легковик зіткнувся з електросамокатом та травмував 15-річного підлітка. Як виявилось, водій авто сів за кермо у стані сп’яніння.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, ДТП сталася 28 жовтня близько 19:30 у Деснянському районі на вулиці Костянтина Данькевича.

Попередньо було встановлено, що водій автомобіля Renault Kangoo рухався проїзною частиною дороги та, повертаючи ліворуч до прибудинкової території, зіткнувся з електросамокатом, на якому їхав15-річний хлопець.

"Унаслідок автопригоди школяр отримав перелом гомілки та був госпіталізований", – уточнили в пресслужбі.

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Встановлено, що водій легковика перебував у стані алкогольного сп’яніння – прилад "Драгер" показав 0,42 проміле. За фактом ДТП з потерпілим, яке було вчинено в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

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Затриманому повідомили про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до п’яти років.

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