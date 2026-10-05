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У Києві п’яний водій легковика збив на смерть жінку. Подробиці ДТП та фото

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
У Києві п’яний водій легковика збив на смерть жінку. Подробиці ДТП та фото
Смертельна ДТП сталась на вулиці Лисогірській у Києві

У Голосіївському районі Києва легковик збив на смерть жінку. Як виявилось, водій сів за кермо к стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Усі обставини аварії встановлять правоохоронці.

Що відомо

За словами правоохоронців, смертельна ДТП сталася 2 жовтня, близько 08:30, у Голосіївському районі Києва. Було встановлено, що 51-річний водій легковика рухався вулицею Лисогірською та поблизу нерегульованого пішохідного переходу збив 50-річну жінку. На жаль, від отриманих тілесних ушкоджень киянка загинула на місці.

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У Києві п’яний водій легковика збив на смерть жінку. Подробиці ДТП та фото

ДТП сталась на вулиці Лисогірській у Києві. Джерело: Поліція Києва

"Під час перевірки водія на стан сп’яніння прилад "Драгер" показав 0,72 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали порушника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України", – додали в пресслужбі.

За фактом смертельної ДТП, вчиненої у стані сп’яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

У Києві п’яний водій легковика збив на смерть жінку. Подробиці ДТП та фото

П’яний водій легковика збив на смерть жінку. Джерело: Поліція Києва

За скоєне водію загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до десяти років. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Бучанському районі Київської області сталась ДТП за участі двох легковиків. Внаслідок зіткнення травми отримали двоє пасажирів однієї з машин, зокрема неповнолітня.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Броварах Київської області сталась ДТП за участі легковика та мікроавтобуса. Внаслідок зіткнення машин були травмовані троє людей, серед яких є дитина.

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