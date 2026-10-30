У Києві пролунали вибухи: війська РФ поцілили по критичній інфраструктурі

Увечері в пʼятницю, 30 жовтня, російські війська атакували Київ реактивними дронами. Ворог поцілив по обʼєкту критичної інфраструктури міста.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. "Екстрені служби прямують на місце", – написав він.

Після вибухів у частині районів Києва після вибухів зникло світло.

У ДТЕК повідомили, що ворог атакував обʼєкт енергетики, частина Оболонського, Дарницького, Деснянського та Подільського районів залишилися без світла. Графіки відключень в цих районах не діють.

"Енергетики столиці вже працюють на місцях пошкоджень, щоб якнайшвидше відновити роботу обладнання та повернути світло киянам", – сказано в повідомленні.

Кличко додав, що через знеструмлення внаслідок ворожого удару кількох обʼєктів критичної інфраструктури в столиці впав тиск в системі водопостачання і виникли перебої в її роботі.

Наслідки атаки на Київ

Кличко повідомив, що у Шевченківському районі пошкоджене скління в 14-поверховому житловому будинку на рівні 6-7 поверхів. Минулося без пожежі.

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Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 29 жовтня в столиці пролунали вибухи через ракетну атаку РФ. Київ перебував під ударом балістичних ракет, також ворог задіяв для атак ударні дрони. Відомо про жертву та поранених, у місті зафіксовано руйнування.