У Києві пролунала серія вибухів: ворог запустив балістику

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Міністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниМіністр оборони Фінляндії публічно сказав, хто винен у затримках ракет до Patriot для УкраїниДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуПрезидент України Володимир Зеленський. Ілюстрційне фотоЗеленський: маємо інформацію від розвідки, що готується новий удар РФІрина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в "Кварталі" мало платили, та назвала реальну причину свого звільненняІрина Сопонару прокоментувала чутки про те, що в "Кварталі" мало платили, та назвала реальну причину свого звільненняВ аварії загинув 20-річний чемпіон Європи і солдат Служби безпеки Президента УкраїниВ аварії загинув 20-річний чемпіон Європи і солдат Служби безпеки Президента УкраїниНа два знаки зодіаку в середині листопада чекають великі зміни: як раніше вже ніколи не будеНа два знаки зодіаку в середині листопада чекають великі зміни: як раніше вже ніколи не будеСибіга: Україна продовжить далекобійні удари по РФСибіга: Україна продовжить далекобійні удари по РФШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – БенавідесШтучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – Бенавідес"Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл II приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ""Щодня молюся за вас": патріарх Єрусалиму Феофіл II приїхав до Путіна і назвав війну в Україні "ситуацією вздовж кордону РФ"Юні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в УкраїніЮні сестри-близнючки, які 10 років провели в окупованому Донецьку, розповіли про нове життя в Україні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

У Києві пролунала серія вибухів: ворог запустив балістику

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
4,8 т.
ракета
Російська ракета. Фото ілюстративне. Джерело: MilNews

Увечері в пʼятницю, 6 листопада, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У столиці пролунала серія вибухів.

Про загрозу попереджали Повітряні сили ЗСУ. На Київ летіло щонайменше шість ворожих ракет, пуски було здійснено з Брянська.

Доповнюється...

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону. Унаслідок обстрілу один чоловік травмований.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
3,5 т.
У Києві п’яний водій влаштував стрілянину через відмову дівчини поїхати із ним. Подробиці та фото
3,5 т.
У Києві п’яний водій влаштував стрілянину через відмову дівчини поїхати із ним. Подробиці та фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
2,8 т.
Є постраждалі, пошкоджено об’єкти енергетики: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Фото
2,8 т.
Є постраждалі, пошкоджено об’єкти енергетики: в КОВА розповіли про наслідки атаки РФ на Київщину. Фото
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,6 т.
Заворушення на Петропавлівській Борщагівці: встановлено 130 осіб, які можуть бути причетними до інциденту. Відео
1,6 т.
Заворушення на Петропавлівській Борщагівці: встановлено 130 осіб, які можуть бути причетними до інциденту. Відео
Схожі теми
Обстріли КиєваВійна в УкраїніРосійські обстрілиНовини Києва та Київської областіРосіяКиїв
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!