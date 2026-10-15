У Києві порушник ПДР кілька разів вистрілив у водія через зауваження. Подробиці та фото

У Києві затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, влаштував стрілянину посеред дороги. Зловмисник через зауваження здійснив кілька пострілів у бік водія.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, інцидент стався у Дарницькому районі Києва на вулиці Анни Ахматової. До конфлікту призвело зауваження, яке 47-річний водій зробив молодику через порушення правил дорожнього руху.

Під час сварки юнак дістав газовий балончик і розпилив його в обличчя чоловіка. А згодом зловмисник дістав пневматичний пістолет і здійснив у бік чоловіка щонайменше чотири постріли, після чого втік.

"Пораненого помітив перехожий, який зателефонував на спецлінію 102 та викликав швидку медичну допомогу. У потерпілого діагностували поранення плеча та передпліччя", – уточнили в пресслужбі.

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Зловмисника оперативно знайшли та повідомили йому про підозру за фактом хуліганства, вчиненого із застосуванням зброї (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України).

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. Зловмисник влаштував стрілянину з балкону одного з житлових будинків.

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