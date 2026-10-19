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У Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 5,1 т.
У Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фото
У Києві перекинулась маршрутка з пасажирами

У Святошинському районі Києва водій Lexus, попередньо, спровокував аварійну ситуацію, внаслідок якої перекинувся маршрутний автобус. Через ДТП постраждали шестеро пасажирів, зокрема, 6-річна дитина.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася в суботу, 17 жовтня, близько 9:30 години на Берестейському шосе. Попередньо було встановлено, що причиною ДТП могла бути аварійна ситуація, яку створив водій автомобіля Lexus, що рухався з пасажирським автобусом у попутному напрямку.

У Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фото

Маршрутка із пасажирами перекинулась на Берестейському проспекті. Джерело: Поліція Києва

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"У результаті зіткнення транспортний засіб із 15 пасажирами перекинувся на бік. Шестеро людей, серед яких 6-річна дитина, дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані", – уточнили в пресслужбі.

В поліції додали, що водій автомобіля Lexus поїхав з місця аварії, але згодом повернувся. Згідно медичного освідування він був тверезий. За фактом ДТП із потерпілими розпочато досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України).

У Києві перекинулась маршрутка з пасажирами: серед постраждалих є 6-річна дитина. Подробиці та фото

Внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирі, зокрема, 6-річна дитина. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 15 жовтня 2026 року поблизу селища Ставище в Київській області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault, який виявився співробітником Офісу Генерального прокурора, збив пішохода, після чого втік з місця події.

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