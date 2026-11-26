У Дарницькому районі Києва в четвер, 26 листопада, обвалилась частина стіни багатоповерхового будинку. В одній з квартир стався вибух, є постраждалий.

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Про це повідомили в соціальних мережах. Обставини та причини інциденту мають встановити правоохоронці.

Що відомо

"На вулиці Драгоманова обвалилася частина житлового будинку. За попередньою інформацією, у квартирі стався побутовий вибух", – йдеться в повідомленні.

На опублікованих в соцмережах фото можна побачити, що обвалилась стіна квартири, яка знаходиться на останньому поверсі будинку. У дворі, внаслідок інциденту, ймовірно пошкоджені автомобілі, припарковані біля будівлі. Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Згодом у поліції Києва повідомили, що причиною надзвичайної події став вибух газового балону у квартирі на 22-му поверсі будинку на вулиці Драгоманова.

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"Правоохоронці встановили, що вибухнув туристичний газовий балон під час того як мешканці оселі готували їжу", – додали в пресслужбі.

Столичні рятувальники додали, що внаслідок вибуху зруйновано частину зовнішньої стіни будинку. На жаль постраждала одна людина.

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Варто додати, що, за інформацією ДСНС Києва, це не перша надзвичайна подія, яка сталась сьогодні в столиці.

В одній з квартир на 5-му поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку на вулиці Павла Тичини стався вибух туристичного газового балону без подальшого горіння. Пошкоджено віконні рами та меблі. На щастя, загиблих чи постраждалих немає.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Дарницькому районі Києва стався вибух у квартирі багатоповерхового будинку. Внаслідок цього постраждала одна людина.