У Києві сапери ДСНС вилучили бойову частину російської балістичної ракети. Її знайшли у дворі, поблизу житлових будинків в Подільському районі.

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Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Вкотре закликаємо не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Подільському районі столиці піротехніки ДСНС вилучили нездетоновану бойову частину російської балістичної ракети", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДСНС, небезпечний боєприпас упав у дворі, поблизу житлових будинків. Його транспортували для подальшого знищення.

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Що передувало

Російські загарбники в ніч на 20 листопада атакували Київ балістичними ракетами. Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку та повідомляли про рух ракет у напрямку столиці. Пріоритетними цілями для ворога стали столичні мости через Дніпро, а також критична інфраструктура, є загиблі й постраждалі.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві вибухотехніки вилучили бойову частину російського безпілотника, який в четвер, 19 листопада, влучив у житловий будинок на Подолі. На щастя, внаслідок падіння БпЛА ніхто не постраждав.