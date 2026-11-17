Внаслідок російської терористичної атаки у ніч на 17 листопада в Оболонському районі Києва загинули двоє людей. Ще одного чоловіка врятували, діставши з-під завалів.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ворог знову атакував цивільних.

Що відомо

"Внаслідок російської атаки 2 людини загинули, ще одна постраждала в Оболонському районі", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, на місці удару пошкоджена нежитлова будівля. Під час ліквідації наслідків атаки працівники ДСНС врятували людину, яка опинилася заблокованою під завалами. Постраждалого передали медикам.

Крім того, в Дніпровському районі внаслідок атаки по нежитловій будівлі виникла пожежа – рятувальники ліквідували загоряння.

Що передувало

Увечері 16 листопада російські війська масовано атакували Україну балістичними ракетами. Потужні вибухи пролунали в Запоріжжі, Дніпрі, Павлограді, Києві, Черкасах/Смілі, Умані та Харкові.

Як повідомляв OBOZ.UA, Північний та Південний мости Києва тимчасово закриті для транспорту після чергової терористичної атаки РФ у ніч на 17 листопада. Наразі на шляхопроводах працюють фахівці, щоб визначити ступінь пошкоджень цих споруд.