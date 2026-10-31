У Києві легковик на швидкості протаранив стовп: є загиблий та постраждалі. Подробиці та фото

У Голосіївському районі Києва автомобіль Volkswagen Atlas на швидкості з’їхав з дороги та протаранив електроопору. Внаслідок ДТП загинув 20-річний пасажир легковика, а ще двоє травмувалися.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Усі обставини смертельної аварії встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, ДТП сталася 29 жовтня близько 9:00 години на вулиці Академіка Заболотного. За попередньою інформацією в, 23-річний водій автомобіля Volkswagen Atlas не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та протаранив електроопору.

"Внаслідок аварії тяжкі поранення отримав 20-річний пасажир авто, медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати його життя не вдалося. Ще двоє пасажирів авто віком 22 та 27 років отримали тілесні ушкодження, їх госпіталізували", – уточнили в пресслужбі.

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Встановлено, що під час керування машин водій перебував за кермом у тверезому стані. За фактом смертельної ДТП (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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За клопотанням слідчих на час досудового розслідування чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 998 400 гривень.

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