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У Києві чоловік із ножем пограбував кавʼярню. Фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,3 т.
У Києві чоловік із ножем пограбував кавʼярню. Фото та відео
Злочин зафіксувала камера

У Києві правоохоронці затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до розбійного нападу в Солом’янському районі. Зловмисник, погрожуючи ножем, змусив баристу кав’ярні віддати всі гроші з каси.

Злочин зафіксувала камера. Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції.

Що відомо

За словами правоохоронців, на лінію 102 звернулась 16-річна дівчина, яка повідомила, що працює баристою у кав’ярні на вулиці Шовкуненка та щойно невідомий здійснив на неї розбійний напад у приміщенні закладу.

На місці було встановлено, що невідомий прийшов до кав’ярні та, погрожуючи ножем, змусив дівчину віддати всі гроші, які вона мала в касі.

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"Поліцейські затримали зловмисника неподалік місця злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24-річний киянин. Під час обшуку у нього вилучили кошти та ніж", – уточнили в пресслужбі.

У Києві чоловік із ножем пограбував кавʼярню. Фото та відео

Молодик, погрожуючи ножем, пограбував кав’ярню. Джерело: Поліція Києва

У Києві чоловік із ножем пограбував кавʼярню. Фото та відео

Молодик, погрожуючи ножем, пограбував кав’ярню. Джерело: Поліція Києва

За фактом розбійного нападу, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

Суд обрав зловмиснику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві чоловік із ножем пограбував кавʼярню. Фото та відео

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі. Джерело: Поліція Києва

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які, за інформацією слідства, скоїли розбійний напад на перехожого. Зловмисники під час сутички побили чоловіка та відібрали у нього два мобільні телефони, гроші й документи.

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