У неділю, вранці 29 листопада, російські безпілотники атакували Київську область, унаслідок чого у Фастові виникла пожежа на території місцевого ринку. Рятувальники продовжують ліквідовувати займання.

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Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в Telegram-каналі.

Внаслідок удару у Фастові пошкоджено магазин, заклад харчування та торговельні приміщення. На місці події працюють підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Також уночі під ворожим ударом опинився Вишгородський район. Там пошкоджено приватний житловий будинок та автомобіль.

Загалом протягом останньої доби наслідки російських атак зафіксували у трьох районах Київщини, а саме Білоцерківському, Фастівському та Вишгородському.

Пошкоджень зазнали вісім багатоповерхових будинків, у яких вибито вікна та пошкоджено скління, а також 19 приватних осель. Крім того, постраждали гаражі, торговельні приміщення та автомобілі.

Упродовж минулої доби внаслідок російських атак травмувалися четверо людей. Мешканцям, чиє житло зазнало пошкоджень, надають необхідну допомогу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російські війська вдарили по Київській області. Через атаку РФ у Фастівському районі загинули жінка та двоє маленьких дітей – дівчинка і хлопчик.