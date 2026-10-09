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"Свого часу пройшов через війну в Афганістані": з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Києву. Фото

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 хв
icon 6
"Свого часу пройшов через війну в Афганістані": з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Києву. Фото
Односельці пам’ятають його як добру й відкриту людину

Внаслідок російського удару по Києву обірвалося життя Івана Томасевича. Чоловік раніше сам пережив усі жахіття війни, адже пройшов через Афганістан.

Однак, попри усі негаразди він залишався доброю людиною з великим серцем. Про це повідомили у Ганнопільській громаді.

Щирі співчуття Людмилі Овсіюк, спеціалістці з питань культури й туризму, та її рідним через загибель брата Івана Томасевича висловив колектив Ганнопільської сільської ради.

Що відомо про загиблого

Чоловік, життя якого окупанти забрали у Києві, народився у Ганнополі. Односельці пам’ятають його як добру, щиру й відкриту людину.

"Свого часу він пройшов через війну в Афганістані, а згодом – через непрості життєві випробування, зберігши головне – людяність, добре серце та щире ставлення до людей. Його життя трагічно обірвалося внаслідок ворожого обстрілу міста Києва", – йдеться у повідомленні.

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''Свого часу пройшов через війну в Афганістані'': з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Києву. Фото

Чоловік народився у Ганнополі. Джерело: Facebook/Ганнопільська громада

У сільській раді додали, що війна обірвала життя людини, яка вже пережила її жахіття, але знову опинилася перед смертельним ударом.

Тому у цей скорботний час залишається вшанувати пам’ять того, хто був частиною громади, та підтримати його рідних у їхньому горі.

"Нехай добрі спогади про Івана, його щирість, відкритість, добре слово та світло, яке він залишав після себе, назавжди живуть у серцях тих, хто його знав. Щиро співчуваємо Людмилі Володимирівні та всім рідним і близьким Івана. Вічна пам’ять нашому земляку", – зазначається у повідомленні.

''Свого часу пройшов через війну в Афганістані'': з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Києву. Фото

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, Росія 7 жовтня ударом по багатоквартирному будинку у Прилуках на Чернігівщині вбила фармацевта Наталію Ігнатушко. Загиблій було 47 років. У Наталії залишилися чоловік, донька та маленька онучка.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина. Мама хлопчика, дружина Лєвічєва,у тяжкому стані потрапила до лікарні.

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