''Свого часу пройшов через війну в Афганістані'': з'явились подробиці про чоловіка, якого РФ вбила ударом по Києву. Фото

Внаслідок російського удару по Києву обірвалося життя Івана Томасевича. Чоловік раніше сам пережив усі жахіття війни, адже пройшов через Афганістан.

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Однак, попри усі негаразди він залишався доброю людиною з великим серцем. Про це повідомили у Ганнопільській громаді.

Щирі співчуття Людмилі Овсіюк, спеціалістці з питань культури й туризму, та її рідним через загибель брата Івана Томасевича висловив колектив Ганнопільської сільської ради.

Що відомо про загиблого

Чоловік, життя якого окупанти забрали у Києві, народився у Ганнополі. Односельці пам’ятають його як добру, щиру й відкриту людину.

"Свого часу він пройшов через війну в Афганістані, а згодом – через непрості життєві випробування, зберігши головне – людяність, добре серце та щире ставлення до людей. Його життя трагічно обірвалося внаслідок ворожого обстрілу міста Києва", – йдеться у повідомленні.

У сільській раді додали, що війна обірвала життя людини, яка вже пережила її жахіття, але знову опинилася перед смертельним ударом.

Тому у цей скорботний час залишається вшанувати пам’ять того, хто був частиною громади, та підтримати його рідних у їхньому горі.

"Нехай добрі спогади про Івана, його щирість, відкритість, добре слово та світло, яке він залишав після себе, назавжди живуть у серцях тих, хто його знав. Щиро співчуваємо Людмилі Володимирівні та всім рідним і близьким Івана. Вічна пам’ять нашому земляку", – зазначається у повідомленні.

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Нагадаємо, Росія 7 жовтня ударом по багатоквартирному будинку у Прилуках на Чернігівщині вбила фармацевта Наталію Ігнатушко. Загиблій було 47 років. У Наталії залишилися чоловік, донька та маленька онучка.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Прилуках Росія вбила 18-річного переселенця з Ізюма і його маленького сина. Мама хлопчика, дружина Лєвічєва,у тяжкому стані потрапила до лікарні.

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