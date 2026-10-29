СБУ затримала коригувальника атак РФ по київських ТЕЦ. Подробиці та фото

Співробітники СБУ затримали коригувальника російських атак по київських ТЕЦ. Крім того, за інформацією слідства, зловмисник розвідував для ворога пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

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Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо

"Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині ще одного російського агента. Ним виявився водій логістичної компанії, який на замовлення ФСБ коригував удари по місцевих енергооб’єктах", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в СБУ, серед основних "цілей" ворога були теплоелектроцентралі столичного регіону, які відновлювали свою роботу після попередніх обстрілів. Щоб з’ясувати поточний стан енергетичної інфраструктури, зловмисник під виглядом робочих поїздок об’їжджав периметри станцій та фіксував їхні фасади на телефонну камеру.

Потім він повертався додому, узагальнював відзняті файли, "прив’язував" їх до координат на Google-картах та з власними коментарями готував до відправлення куратору від ФСБ. Співробітники СБУ задокументували, як агент за кермом вантажівки розвідував стан відновлювальних робіт на енергоблоці місцевої ТЕЦ, і затримали його на підготовці "звіту" для ворога.

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Служба безпеки встановила, що чоловік потрапив до уваги ворога, коли публікував антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. Після вербування він контактував з ФСБ через спеціально створений чат-бот, який російська спецслужба використовує для збору розвідданих. Крім коригування ударів по енергооб’єктах, агент відстежував для РФ пункти розташування ремонтних баз Сил оборони.

Під час обшуків у затриманого вилучено два мобільних телефони, один із яких він намагався знищити, щоб приховати докази роботи на країну-агресорку. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

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Як повідомляв OBOZ.UA, співробітники СБУ викрили "крота" ФСБ, який навів російські ракети на позиції свого підрозділу, де перебувало понад 100 дронарів. Зловмисника затримали на Київщині, де він розвідував нові цілі для ворога.