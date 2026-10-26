Розпилив у вагоні метро газовий балончик та втік: у Києві затримали молодика. Фото

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
горить ВайлдберізРосійська ППО вже не може не пропускати: у чому причина та на що зробили ставку Сили оборони УкраїниСкільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуСтарі ціни більше не діють: скільки коштує купити 1-кімнатну квартиру в Україні у жовтні 2026 рокуОзвучено тариф на світло в Україні з 1 листопадаУкраїнцям назвали тариф на світло з 1 листопада 2026 року: скільки потрібно буде платити за 1 кВт*годЯк вибрати "екофлоу"Українці, які живуть у квартирах, можуть купити заміну генератора: що таке EcoFlow і скільки коштуєУкраїнські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISWУкраїнські війська просунулися на Олександрівському напрямку, що зриває плани Росії – ISWПід прицілом були авіазавод і міст: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відеоПід прицілом були авіазавод і міст: у російському Воронежі прогриміла серія вибухів, Фото і відеоУспішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіхУспішний день для вирішення важливих справ: Риби отримають довгоочікувану відповідь, а Терези гроші – гороскоп на 26 жовтня для всіхармія Росії втратиCили оборони відмінусували майже 2 тис. окупантів за добу: дані ГенштабуУ Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. ВідеоУ Свердловській області зійшов із рейок вантажний поїзд: спалахнули цистерни з паливом, було чутно вибухи. Відео"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото"Присвятив професії 29 років": Росія ударом по Дніпропетровщині вбила водія. Фото

Розпилив у вагоні метро газовий балончик та втік: у Києві затримали молодика. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
2,0 т.
Розпилив у вагоні метро газовий балончик та втік: у Києві затримали молодика. Фото
Поліцейські повідомили порушнику про підозру

Правоохоронці Києва затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, причетний до хуліганства. Зловмисник у вагоні метро розпилив газовий балончик в обличчя пенсіонера.

Про це повідомили в пресслужбі столичної поліції. Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них на станції метро "Видубичі" звернувся 66-річний чоловік та повідомив, що під час поїздки невідомий розпилив йому в обличчя газовий балончик.

Було встановлено, що у вагоні двоє молодиків голосно лаялися та провокували конфлікти з пасажирами. Коли один із них штовхнув чоловіка, пенсіонер спробував втрутитися та припинити суперечку, але у відповідь порушник дістав газовий балончик і розпилив сльозогінний газ в обличчя киянина.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
9
Є пошкодження, постраждала жінка: в поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
9
Є пошкодження, постраждала жінка: в поліції розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
2,9 т.
На Київщині після атаки РФ пошкоджено житлові будинки та 5 авто, поранено жінку
2,9 т.
На Київщині після атаки РФ пошкоджено житлові будинки та 5 авто, поранено жінку
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
5,7 т.
Росія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежа
5,7 т.
Росія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежа
Розпилив у вагоні метро газовий балончик та втік: у Києві затримали молодика. Фото

Підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Джерело: Поліція Києва

"Унаслідок цього потерпілий отримав хімічні опіки шкіри обличчя та очей. Речовина поширилася вагоном, у якому перебувало чимало пасажирів", – уточнили в пресслужбі.

Переглянувши записи з камер відеоспостереження, поліцейські встановили особу нападника – ним виявився 23-річний житель Київщини. Його затримали за кілька станцій від місця події. За фактом хуліганства (ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування, а затриманому повідомили про підозру.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві затримали чоловіка, який, за інформацією слідства, влаштував стрілянину посеред дороги. Зловмисник через зауваження здійснив кілька пострілів у бік водія.

Схожі теми
Новини Києва та Київської областіКиївське метрометрополіціяхуліганство
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!