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Російська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подій

Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
Time to read1 хв
2,3 т.
Російська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подій
Армія Росії повністю знищила дитячий садок у Києві. Джерело: ДСНС

У ніч на 7 листопада російська терористична армія завдала чергового масованого ракетного удару по Києву. Унаслідок обстрілу у Солом’янському районі столиці було знищено дитячий садок.

На місці атаки зафіксовано масштабні руйнування. Про наслідки чергової ночі терору розповіли в ДСНС.

Удари по Києву

Дитячий садок у Солом’янському районі повністю знищено після нічної атаки. За попередніми даними, у будівлю влучила балістична ракета, що призвело до практично повного знищення садка.

У тому ж районі столиці після удару утворилася величезна вирва перед будинком. У багатоповерхівці вибито вікна, поруч понівечені автомобілі.

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За інформацією ДСНС, у ніч на 7 листопада після російської атаки в Солом’янському районі виникли пожежі та зафіксовано руйнування і пошкодження житлових будинків, дитячого садка та нежитлової будівлі.

За однією з адрес частково зруйновано фасад першого поверху п’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння не було, загиблих і постраждалих немає. Ще за трьома адресами вибуховою хвилею вибило вікна в п’ятиповерхових будинках, одна людина зазнала травм.

Також рятувальники підтвердили, що зафіксовано руйнування двоповерхової будівлі на території дитячого садка. Ще за двома адресами постраждали двоє людей, серед них дитина. Загалом унаслідок атаки травмовано трьох людей.

Російська армія повністю знищила дитячий садок у Києві: фото й відео з місця подій

Руйнування в Києві. Джерело: ДСНС

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада окупаційна армія Росії завдала серії ударів по Київській області. Цього разу ціллю ворожої атаки стала логістична інфраструктура столичного регіону. Внаслідок обстрілу один чоловік зазнав травм.

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