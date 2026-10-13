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Росія зранку атакувала Київ: пошкоджено будинок, постраждала жінка. Подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 7,4 т.
Росія зранку атакувала Київ: пошкоджено будинок, постраждала жінка. Подробиці
Росія зранку атакувала Київ

Росія у вівторок, 13 жовтня, зранку завдала чергового терористичного удару по Києву. У Дарницькому районі столиці уламки дрона пошкодили приватний будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко. Містян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя", – йдеться в повідомленні.

Росія зранку атакувала Київ: пошкоджено будинок, постраждала жінка. Подробиці

Росія зранку атакувала Київ. Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/7848

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О 9:10 в пресслужбі КМВА повідомили, що внаслідок ворожого удару по приватному житловому будинку в Дарницькому районі постраждала жінка. Їй надається необхідна медична допомога.

Що передувало

Російська окупаційна армія пізно ввечері в понеділок, 12 жовтня, запустила "Бандеролі" по Харкову. У Холоднонірському районі були прильоти, внаслідок одного з них значних руйнувань зазнав багатоквартирний житловий будинок. Щонайменше три людини загинули і 10 постраждали.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, країна-терористка Росія в понеділок, 12 жовтня, вчергове завдала удару по Києву. Зокрема, в Дарницькому районі столиці уламки дрона впали на приватний будинок, є постраждалі. Крім того, ворог завдав повторного удару ракетами ввечері.

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