Росія зранку атакувала Київ: на Оболоні зруйновано приватний будинок, є постраждалі. Фото

Вранці суботи, 24 жовтня, країна-терористка Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі зруйновано приватний будинок, є постраждалі.

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Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій. Містян вкотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"В Оболонському районі внаслідок російської атаки постраждало двоє людей", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, вранці суботи, 24 жовтня, ворог завдав удару дроном по житловому сектору Києва. Внаслідок влучання на території приватної садиби сталося руйнування одноповерхового житлового будинку та виникла пожежа.

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На місці події було виявлено одного потерпілого, якого вогнеборці передали медикам для подальшої госпіталізації. Ще одній постраждалій госпіталізація не знадобилась. Незначну пожежу, яку спричинила атака, оперативно ліквідували.

Що передувало

У ніч проти 24 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 126 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 101 ціль.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-агресорка Росія почала бити по Україні новою модифікацією реактивного дрона (або малогабаритної крилатої ракети) "Герань-5". Вона має назву "Герань-5 К5-К" і відрізняється від стандартної версії системою оптичної навігації.

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