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Росія зранку атакувала Київ: на Оболоні зруйновано приватний будинок, є постраждалі. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
1,7 т.
Росія зранку атакувала Київ: на Оболоні зруйновано приватний будинок, є постраждалі. Фото
Наслідки чергової терористичної атаки РФ

Вранці суботи, 24 жовтня, країна-терористка Росія завдала чергового удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки в Оболонському районі зруйновано приватний будинок, є постраждалі.

Про це повідомили в пресслужбі столичної Державної служби з надзвичайних ситуацій. Містян вкотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"В Оболонському районі внаслідок російської атаки постраждало двоє людей", – йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, вранці суботи, 24 жовтня, ворог завдав удару дроном по житловому сектору Києва. Внаслідок влучання на території приватної садиби сталося руйнування одноповерхового житлового будинку та виникла пожежа.

Росія зранку атакувала Київ: на Оболоні зруйновано приватний будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

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Росія зранку атакувала Київ: на Оболоні зруйновано приватний будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Росія зранку атакувала Київ: на Оболоні зруйновано приватний будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

Росія зранку атакувала Київ: на Оболоні зруйновано приватний будинок, є постраждалі. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: ДСНС Києва

На місці події було виявлено одного потерпілого, якого вогнеборці передали медикам для подальшої госпіталізації. Ще одній постраждалій госпіталізація не знадобилась. Незначну пожежу, яку спричинила атака, оперативно ліквідували.

Що передувало

У ніч проти 24 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 126 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 101 ціль.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-агресорка Росія почала бити по Україні новою модифікацією реактивного дрона (або малогабаритної крилатої ракети) "Герань-5". Вона має назву "Герань-5 К5-К" і відрізняється від стандартної версії системою оптичної навігації.

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