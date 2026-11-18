Країна-терористка РФ в середу, 18 листопада, вкотре атакувала Київ. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської міської військової адміністрації. Містян вкотре закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Дарницькому районі уламки БпЛА впали на відкритій території", – йдеться в повідомленні.

Згодом в ДСНС Києва поінформували, що рятувальники ліквідували наслідки ранкового російського обстрілу.

"У Дарницькому районі столиці внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникло загорання на відкритій території. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння. На щастя, загиблих та постраждалих немає", – уточнили в пресслужбі.

Що передувало

Внаслідок російської терористичної атаки у ніч на 17 листопада в Оболонському районі Києва загинули двоє людей. Ще одного чоловіка врятували з-під завалів та передали медикам.

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія вранці 18 листопада атакувала Златопіль на Харківщині. Під ударом опинився міський ринок. Постраждали щонайменше 12 людей, серед них дитина.