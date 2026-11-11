Росія знову атакувала Київ: є постраждалий, зафіксовано пошкодження. Усі подробиці

Країна-терористка Росія в середу, 11 листопада, знову атакувала Київ. У місті зафіксовано пошкодження у кількох районах, є постраждалий.

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Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та пресслужба КМВА. Містян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У Голосіївському районі, внаслідок падіння БпЛА, сталося загоряння на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджене легкове авто. Екстрені служби прямують на місце", – написав Кличко.

Згодом мер уточнив, що внаслідок ворожої атаки у Голосіївському районі є один постраждалий, медики надали допомогу на місці.

Крім того, за інформацією Київської міської військової адміністрації, у Дарницькому районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний будинок. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Що передувало

Упродовж всієї ночі з 10 на 11 листопада російські війська атакували дронами Житомирщину. Під ворожими ударами опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфаструктури одразу у п'яти громадах, відомо про пошкоджені будинки, приватне підприємство і десятки автомобілів. Постраждали люди, зокрема п'ятеро поліцейських.

Як повідомляв OBOZ.UA, У ніч проти 11 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв ракету та 163 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 144 цілі.