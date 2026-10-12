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Росія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. Подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 9,2 т.
Росія знову атакувала Київ: уламки дрона впали на будинок, є постраждалі. Подробиці
Росія атакувала Київ дронами

Країна-терористка Росія в понеділок, 12 жовтня, вчергове завдала удару по Києву. Зокрема, в Дарницькому районі столиці уламки дрона впали на приватний будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер столиці Віталій Кличко. Містян закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"У середмісті столиці працюють сили ППО. Перебувайте в безпечних місцях!", – повідомив Кличко.

Згодом мер поінформував, що у Дарницькому районі зафіксували падіння уламків БпЛА на приватний будинок. Екстрені служби прямують на місце.

о 12:10 Кличко повідомив, що у Соломʼянському районі було падіння уламків БпЛА на відкритій території біля приватних будинків.

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О 12:39 міський голова повідомив, що внаслідок атаки ворожих БпЛА у столиці є один постраждалтий – медики надали йому допомогу на місці.

О 12:52 в КМВА повідомили, що вже відомо про двох постраждалих унаслідок ворожих ударів по столиці.

"Ще одна постраждала внаслідок атаки ворога на столицю. Літній жінці медики надали допомогу на місці", – уточнив Кличко.

Згодом мер повідомив, що кількість постраждалих у столиці збільшилася до трьох людей.

Що передувало

Уранці 12 жовтня Росія атакувала Харків. Ворожий дрон влетів прямо у багатоповерхівку, зафіксовано значні руйнування верхніх поверхів будинку; згодом стало відомо про ще один удар вже по іншому багатоквартирному будинку. Унаслідок ранкових атак у місті постраждали щонайменше 19людей, серед них – 10-річний хлопчик.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 11 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 116 безпілотників. Сили ППО знешкодили 94 цілі

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