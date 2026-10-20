Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

У вівторок, 20 жовтня, Росія завдала чергового удару по Київській області. У Фастівському районі внаслідок атаки дрона на автодорозі "Київ – Одеса" горять автомобілі, є загиблі та поранені.

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Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах. Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі "Київ – Одеса" горять автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив очільник КОВА, за попередньою інформацією є загиблі та травмовані. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений.

Згодом у прокуратурі Київщини повідомили, що внаслідок атаки ворожого безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги "Київ – Одеса" у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

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"На місці виникла пожежа автомобілів. Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – додали в пресслужбі.

Головні історії дня

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування.

Об 11:04 в пресслужбі ДСНС України повідомили, що через російську атаку на автодорозі "Київ – Одеса" загорілися дві легкові автівки. На жаль, троє людей загинули, ще четверо травмовані.

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Що передувало

Вночі 20 жовтня російська окупаційна армія продовжила тероризувати Київську область. Внаслідок ворожих ударів загинули три людини, ще шестеро постраждали.

Як повідомляв OBOZ.UA,

У ніч проти 20 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 165 дронів різних типів та баражуючі боєприпаси "Бандероль". Сили ППО знешкодили 115 цілей.