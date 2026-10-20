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Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
101,6 т.
Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото
Росія дроном атакувала Київщину

У вівторок, 20 жовтня, Росія завдала чергового удару по Київській області. У Фастівському районі внаслідок атаки дрона на автодорозі "Київ – Одеса" горять автомобілі, є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах. Внаслідок атаки ворожого дрона у Фастівському районі на автодорозі "Київ – Одеса" горять автомобілі", – йдеться в повідомленні.

Як повідомив очільник КОВА, за попередньою інформацією є загиблі та травмовані. На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений.

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Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

Росія дроном атакувала Київщину. Джерело: Прокуратура Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

Росія дроном атакувала Київщину. Джерело: Прокуратура Київщини

Згодом у прокуратурі Київщини повідомили, що внаслідок атаки ворожого безпілотника зафіксовано влучання поблизу автодороги "Київ – Одеса" у селищі Чабани, неподалік одного з торговельних центрів.

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

Росія дроном атакувала Київщину. Джерело: Прокуратура Київщини

"На місці виникла пожежа автомобілів. Попередньо, троє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється", – додали в пресслужбі.

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

На жаль, є загиблі та поранені. Джерело: Поліція Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

На жаль, є загиблі та поранені. Джерело: Поліція Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

На жаль, є загиблі та поранені. Джерело: Поліція Київщини

За фактом порушення законів та звичаїв війни розпочато досудове розслідування.

Об 11:04 в пресслужбі ДСНС України повідомили, що через російську атаку на автодорозі "Київ – Одеса" загорілися дві легкові автівки. На жаль, троє людей загинули, ще четверо травмовані.

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

Через російську атаку на автодорозі "Київ – Одеса" загорілися дві машини. Джерело: ДСНС Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

Через російську атаку на автодорозі "Київ – Одеса" загорілися дві машини. Джерело: ДСНС Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

На жаль, є загиблі та поранені. Джерело: ДСНС Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

На жаль, є загиблі та поранені. Джерело: ДСНС Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

Через російську атаку на автодорозі "Київ – Одеса" загорілися дві машини. Джерело: ДСНС Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

На жаль, є загиблі та поранені. Джерело: ДСНС Київщини

Росія вдарила по трасі ''Київ – Одеса'' на Київщині: горять авто, є загиблі та постраждалі. Подробиці та фото

На жаль, є загиблі та поранені. Джерело: ДСНС Київщини

Що передувало

Вночі 20 жовтня російська окупаційна армія продовжила тероризувати Київську область. Внаслідок ворожих ударів загинули три людини, ще шестеро постраждали.

Як повідомляв OBOZ.UA,

У ніч проти 20 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 165 дронів різних типів та баражуючі боєприпаси "Бандероль". Сили ППО знешкодили 115 цілей.

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