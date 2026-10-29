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Росія вдарила по птахофабриці на Київщині: сталась пожежа, загинули близько тисячі птахів

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
303
Росія вдарила по птахофабриці на Київщині: сталась пожежа, загинули близько тисячі птахів
Рятувальники оперативно загасили пожежу. Джерело: ДСНС України

У Бориспільському районі Київської області в четвер, 29 жовтня, Росія завдала удару по сільськогосподарському підприємстві. Внаслідок атаки загорілась будівля, де перебувало близько 16 тисяч птахів.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"Внаслідок ранкової атаки ворожих дронів у Бориспільському районі виникла пожежа на сільськогосподарському підприємстві", – йдеться в повідомленні.

Як наголосили в Київській ОВА, пожежу оперативно ліквідували. На місці продовжують працювати всі оперативні служби.

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Згодом у Державній службі з надзвичайних ситуацій Київщини розповіли подробиці ворожої атаки. Як виявилось, російські війська вдарили по птахофабриці у Бориспільському районі.

Росія вдарила по птахофабриці на Київщині: сталась пожежа, загинули близько тисячі птахів

Російські війська вдарили по птахофабриці. Джерело: ДСНС Київщини

Виникла пожежа в будівлі, де перебувало близько 16 тисяч птахів. Вогнеборці ліквідували загоряння, 15 тисяч птахів вдалося врятувати.

Росія вдарила по птахофабриці на Київщині: сталась пожежа, загинули близько тисячі птахів

На жаль, частина птахів загинула. Джерело: ДСНС Київщини

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 29 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 112 дронів різних типів. Сили ППО знешкодили 97 цілей

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