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Росія вдарила по Північному мосту у Києві: є постраждалі. Фото та відео

Лілія Рагуцька
Лілія Рагуцька
Time to read3 хв
icon 3,6 т.
Росія вдарила по Північному мосту у Києві: є постраждалі. Фото та відео
РФ вдарила по Північному мосту. Джерело: Колаж OBOZ.UA зі світлин "Громадського"

Вранці 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту у Києві. Пошкоджено дорожнє покриття.

Відомо про двох постраждалих.  Влучання підтвердив міський голова Києва Віталій Кличко.

Росія знову вдарила по Північному мосту

Про новий удар по Північному мосту Кличко повідомив о 10:34.

"Влучання в дорожнє полотно на Північному мосту. Екстрені служби прямують на місце", – написав він.

Через ворожий удар, за словами Кличка, постраждали двоє людей.

"Одного постраждалого медики госпіталізували. Другому надали допомогу на місці", – написав він близько 13 години.

Також міський голова уточнив: унаслідок ворожого удару пошкоджена також тепломагістраль.

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"Через це у Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання", – наголосив Кличко.

Буквально за лічені хвилини після влучання по Північному мосту у мережі почали з'являтися відео як моменту удару, так і його наслідків. Їх публікували як анонімні Telegram-канали, так і окремі політики і медійники, а за ними – й популярні медіа.

На момент, коли Кличко підтвердив приліт, ці кадри вже широко розійшлися мережею – попри постійні застереження щодо того, що подібні відео можуть допомогти ворогові провести дорозвідку і скоригувати подальші атаки.

На відео видно, як ворожий засіб ураження влітає у дорожнє покриття мосту, по якому їдуть численні автівки.

Деякі водії зафіксували на відео вирву в асфальті та охоплені вогнем уламки, що вкрили дорогу.

Згодом з'явилися світлини з дірою в асфальті на місці влучання.

Росія вдарила по Північному мосту у Києві: є постраждалі. Фото та відео

Пошкодження на Північному мосту після російського удару. Джерело: "Громадське"

Росія вдарила по Північному мосту у Києві: є постраждалі. Фото та відео

Пошкодження на Північному мосту після російського удару. Джерело: "Громадське"

Андрій Коваленко, котрий донедавна очолював Центр протидії дезінформації при РНБО, впевнений: зруйнувати мости, що з'єднують лівий та правий береги Києва, ворогу не до снаги. Однак Росія цілком може ускладнити життя киянам.

"Росія продовжує бити по мостах у Києві з метою заблокувати рух через них. Зруйнувати мости вони не можуть, але пошкодити і створити проблеми дуже хочуть", – написав він.

Інші наслідки атаки

Після опівдня Кличко розповів, що у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на припарковане авто, а також на відкритій території однієї зі шкіл.

Як повідомляв OBOZ.UA, першого удару по Північному мосту ворог завдав напередодні, 3 жовтня. Тоді постраждали люди.

Упродовж двох днів до того росіяни атакували Південний міст: по ньому прилетіло чотири рази. Нині рух через цей міст перекрито.

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