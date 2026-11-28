Країна-терористка Росія в суботу, 28 листопада, знову атакувала Київ. Внаслідок ворожого удару, попередньо, був пошкоджений обʼєкт критичної інфраструктури.

Відео дня

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. На місці вже працюють усі екстрені служби.

Що відомо

Так, в суботу, 28 листопада, о 13:48 київський міський голова повідомив про ворожу атаку на столицю.

"Вибухи в столиці. Місто під атакою БпЛА.Перебувайте в безпечних місцях!", – закликав Кличко.

Згодом мер повідомив, що в одному з районів ворог влучив в обʼєкт критичної інфраструктури.

"У Києві влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень. У деяких районах міста можуть бути перебої з електро- та водопостачанням", – йдеться в повідомленні.

О 14:12 в пресслужбі "Київпастрансу" повідомили, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту Куренівського депо. А також та по: вул. Кирилівська, вул. Вишгородська, вул. Мостицька, вул. Братиславська, вул. Автозаводська, вул. Лугова, вул. Володимирська, просп. Георгія Нарбута.

Що передувало

Країна-терористка РФ в суботу, 28 листопада, завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 28 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 162 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 141 ціль.