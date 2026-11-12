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Росія вдарила по Києву та області балістикою: перші подробиці

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
3,6 т.
Важливе
ракета
Російська ракета. Фото ілюстративне. Джерело: MilNews

У ніч проти четверга, 12 листопада, російські війська влаштували чергову ракетну атаку на Київську область. Потужні вибухи пролунали, зокрема, в столиці.

Про рух ворожих цілей повідомляли в Повітряних силах ЗСУ. Моніторингові каналі писали про загрозу з із Воронезької та Курської областей РФ.

Згодом росіяни здійснили додаткові пуски балістики з Брянської області. 

Зауважимо, що цей обстріл країна-агресорка Росія здійснила невдовзі після завершення тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією в Абу-Дабі, ОАЕ. На порядку денному було можливе припинення вогню, питання енергетики та безпека в Чорному морі. Зрештою сторонам вдалося домовитися про обмін полоненими.

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Як повідомляв OBOZ.UA, в середу, 11 листопада, Росія знову атакувала Київ безпілотниками. У місті зафіксовано пошкодження у кількох районах, є постраждалий.

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