Російські війська надвечір у неділю, 22 листопада, вдарили по супермаркету у Вишневому на Київщині. Там загинули троє людей, серед них – вчителька початкових класів Марина Мойченко.

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У загиблої залишилися дві донечки. Про колегу, що стала жертвою російської агресії, розповіли у Вишнівському академічному ліцеї "Основа".

Що відомо про Марину Мойченко

Удар реактивного дрона військ РФ по Вишневому обірвав життя Марини Мойченко.

"З глибоким сумом і болем повідомляємо, що внаслідок ворожої атаки по "Новусу" трагічно загинула наша колега, вчителька початкових класів Вишнівського академічного ліцею "Основа" Мойченко Марина. Вона була світлою, чуйною людиною та педагогом, який вкладав душу в кожного учня. Для малечі вона стала першою наставницею, яка вчила доброті, відкритості й любові до знань, а для нас – надійною колегою і щирим другом. Її посмішка, тепло і мудрість назавжди залишаться у нашій пам’яті. Щиро співчуваємо рідним, близьким, учням та всім, хто знав і любив Марину. Нехай земля їй буде пухом. Світла та вічна пам’ять", – написали вночі на сторінці навчального закладу у Facebook.

За даними сторінки "Їх убила Росія", загибла жінка була класним керівником у 2-Д класі.

У неї залишилися чоловік та дві донечки.

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Одна з доньок Марини, Софія, є вихованкою міської танцювальної школи L&G Studio.

"Страшна звістка сколихнула наше місто… Унаслідок удару БпЛА загинула мама нашої учениці Софійки – Марина Мойченко. Марина була неймовірною мамою двох прекрасних дівчаток, світлою та позитивною людиною, чудовою вчителькою початкових класів, надзвичайно активною, щирою та життєрадісною людиною. Неможливо знайти слова, які могли б зменшити біль цієї втрати. Від усього серця висловлюємо щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав Марину. Особливо хочемо підтримати Софійку та її сім’ю. У цей надзвичайно важкий час родина потребує нашої допомоги. Закликаємо всіх небайдужих долучитися до збору коштів на підтримку сім’ї", – зазначено у повідомленні на сторінці L&G Studio.

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Там опублікували посилання на Банку для збору допомоги родині Марини, а також номер картки Банки: 4874 1000 3531 4148

Нагадаємо, ввечері у неділю, 22 листопада, Росія атакувала населений пункт Вишневе, що на Київщині.

Один з безпілотників влучив у супермаркет мережі Novus. Внаслідок атаки троє людей загинули, є поранені.

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Як розповідав OBOZ.UA, напередодні на світанку у Димері Вишгородського району російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх.

Станом на 5 ранку 23 листопада, за добу після удару, було відомо, що загинули вісім людей, шестеро – поранені. Ще шість людей можуть залишатися під завалами. Двом потерпілим вдалося вижити під руїнами будинку.

23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.