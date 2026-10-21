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Після переговорів Росія атакувала Київ балістикою: є постраждалі, пошкоджені будинки, СТО та АЗС

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
25,8 т.
Після переговорів Росія атакувала Київ балістикою: є постраждалі, пошкоджені будинки, СТО та АЗС
Росія знову вдарила по Києву балістикою

Увечері в середу, 21 жовтня, російські війська завдали нових ударів по Києву. Столиця була під ударом ворожих балістичних ракет, є постраждалі та руйнування.

Про рух цілей інформували Повітряні сили ЗСУ та моніторингові канали. У Києві пролунало щонайменше шість вибухів, усі ракети були запущені з Брянська.

Монітори зазначили, що проблем із попередженням про пуски ракет наразі вже немає.

"Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики", – написав мер Віталій Кличко.

Наслідки атаки

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Дніпровському районі внаслідок ворожого удару пошкоджено приватні житлові будинки. Під завалами можуть бути люди.

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На іншій локації пошкоджено АЗС. За попередньою інформацією, є постраждалі. Кличко повідомив, що також сталося влучання в будівлю СТО.

Станом на 23:30 відомо про пʼятьох постраждалих у Києві, їм надається медична допомога.

Як повідомляв OBOZ.UA, від початку доби 21 жовтня Росія знову завдавала ударів по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах столиці.

Відомо про пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури, падіння БпЛА на припарковані авто та приліт у багатоповерхівку. Щонайменше двоє людей загинули, ще одна постраждала.

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