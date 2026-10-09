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Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read2 хв
icon 3,5 т.
Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео
Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини

У Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки сталась пожежа в складських приміщеннях. На жаль, постраждали троє людей, а ще одну жінку – розшукують.

Про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Що відомо

"Київщина: у Бучанському районі ворог атакував складські приміщення. Внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Одну госпіталізували до лікарні, ще двом постраждалим медичну допомогу надали на місці", – йдеться в повідомленні.

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

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Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

У ДСНС додали, що наразі рятувальники шукають ще одну жінку – попередньо, вона може перебувати під завалами, зв’язок із нею відсутній.

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

Росія атакувала склади на Київщині: виникла пожежа, є постраждалі, одну людину шукають. Фото та відео

Росія атакувала склади у Бучанському районі Київщини. Джерело: ДСНС

На місці також працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну психологічну допомогу рідним постраждалих та працівникам підприємства. Пожежу, що виникла через атаку локалізували. Триває ліквідація наслідків російського обстрілу.

Що передувало

Країна-терористка Росія протягом 8 жовтня, як і у попередні дні, продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працюють сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, постраждали цивільні.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 9 жовтня російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 136 безпілотників – сили ППО знешкодили 114 цілей.

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Російські обстрілиНовини Києва та Київської областіДСНСпожежарятувальники
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