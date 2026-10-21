Росія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, сталися пожежі

Від початку доби 21 жовтня Росія знову завдавала ударів по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кілької районах столиці.

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Відомо про пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури, падіння БпЛА на припарковані авто та приліт у багатоповерхівку. Про наслідки ворожих ударів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Святошинський район

Близько 7 години ранку мер повідомив про удар військ РФ по Святошинському району столиці. Там загарбники поцілили по багатоповерхівці.

"У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", – писав він о 06:56.

Місцеві Telegram-канали публікували фото, на якому видно пожежу у щонайменше одній із квартир.

Солом'янський район

Солом'янський район Києва від ворожих атак потерпав від початку доби.

Так, ще о 00:19 Кличко писав, що у цьому районі сталося влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Там спалахнула пожежа.

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А вже вранці у районі російський БпЛА впав на відкритій території.

"Попередньо – без загоряння", – розповідав міський голова о 06:25.

Деснянський район

Вранці у Деснянському районі ворожий дрон впав на припарковані автомобілі. На місце виїхали екстренні служби.

Як розповідав OBOZ.UA, напередодні, 20 жовтня, Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині. Унаслідок ворожої атаки горіли автомобілі, загинули та постраждали люди

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А 18 жовтня Росія атакувала Київ балістикою. Окупанти, зокрема, вдарили по медцентру та закладу освіти. Повідомлялося про жертву і постраждалих.

Українську столицю РФ атакує практично кожного дня. Однак, як показало опитування, розрахунок Москви не справдився і Путіну не вдалося зламати дух українців масованими атаками на столицю.