Росія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, сталися пожежі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Втрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували 1820 окупантів і знищили 11 танків армії РФ: дані Генштабу"Це справжня проблема": Сікорський пояснив, чому Польща не може передати Україні ракети для Patriot"Це справжня проблема": Сікорський пояснив, чому Польща не може передати Україні ракети для PatriotНазивав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"Називав Київ "кастрованим", а Крим – російським: де зараз Володимир Бистряков, який працював над легендарним "Петриком П'яточкіним"За українські 10 копійок заплатять 18 тисячЗа українські 10 копійок заплатять 18 тисяч: якого року має бути монетаСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. ФотоСексуальна експлуатація 7-річної дівчинки: на Чернігівщині судитимуть матір та її спільника. ФотоПонад рік вважався зниклим безвісти: у Південноукраїнську провели в останню путь Євгена Кристофоля. ФотоПонад рік вважався зниклим безвісти: у Південноукраїнську провели в останню путь Євгена Кристофоля. ФотоПомер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованогоПомер внаслідок побиття: у Львові перевіряють причетність працівника ТЦК до вбивства мобілізованогоМер данської комуни провів відпустку, переганяючи автомобіль в Україну для потреб ЗСУ: подробиці історіїМер данської комуни провів відпустку, переганяючи автомобіль в Україну для потреб ЗСУ: подробиці історіїУкраїнська операція "Вівальді" зірвала плани Росії на наступ: в ISW оцінили втрати ворога. КартаУкраїнська операція "Вівальді" зірвала плани Росії на наступ: в ISW оцінили втрати ворога. КартаВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіхВідкиньте сумніви та страхи, сьогодні найкращий день для сміливих рішень і дій: гороскоп на 21 жовтня для всіх

Росія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, сталися пожежі

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
123
Росія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, сталися пожежі
Рятувальник ДСНС на тлі пожежі в Києві після атаки РФ. Ілюстративне фото. Джерело: ДСНС Києва

Від початку доби 21 жовтня Росія знову завдавала ударів по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кілької районах столиці.

Відомо про пошкодження об'єкта транспортної інфраструктури, падіння БпЛА на припарковані авто та приліт у багатоповерхівку. Про наслідки ворожих ударів повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Святошинський район

Близько 7 години ранку мер повідомив про удар військ РФ по Святошинському району столиці. Там загарбники поцілили по багатоповерхівці.

"У Святошинському районі влучання в 24-поверховий житловий будинок на рівні 20 поверху. Є загоряння. Екстрені служби прямують на місце", – писав він о 06:56.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
10,3 т.
У Києві уламки дронів упали на будівлі медичних закладів у кількох районах: є пошкодження та постраждалі. Відео
10,3 т.
У Києві уламки дронів упали на будівлі медичних закладів у кількох районах: є пошкодження та постраждалі. Відео
Олексій ЛютіковОлексій Лютіков
4,9 т.
На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео
4,9 т.
На Київщині внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще шестеро постраждали. Фото і відео
Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
4,0 т.
Росія атакувала енергооб'єкт у Києві, повідомляють про часткове вимкнення світла: усі подробиці
4,0 т.
Росія атакувала енергооб'єкт у Києві, повідомляють про часткове вимкнення світла: усі подробиці

Місцеві Telegram-канали публікували фото, на якому видно пожежу у щонайменше одній із квартир.

Росія атакувала Київ: є приліт у багатоповерхівку і обʼєкт транспортної інфраструктури, сталися пожежі

Пожежа в ураженому ворогом будинку. Джерело: t.me/tipichna_ukraine

Солом'янський район

Солом'янський район Києва від ворожих атак потерпав від початку доби.

Так, ще о 00:19 Кличко писав, що у цьому районі сталося влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури. Там спалахнула пожежа.

А вже вранці у районі російський БпЛА впав на відкритій території.

"Попередньо – без загоряння", – розповідав міський голова о 06:25.

Деснянський район

Вранці у Деснянському районі ворожий дрон впав на припарковані автомобілі. На місце виїхали екстренні служби.

Як розповідав OBOZ.UA, напередодні, 20 жовтня, Росія вдарила по трасі "Київ – Одеса" на Київщині. Унаслідок ворожої атаки горіли автомобілі, загинули та постраждали люди

А 18 жовтня Росія атакувала Київ балістикою. Окупанти, зокрема, вдарили по медцентру та закладу освіти. Повідомлялося про жертву і постраждалих.

Українську столицю РФ атакує практично кожного дня. Однак, як показало опитування, розрахунок Москви не справдився і Путіну не вдалося зламати дух українців масованими атаками на столицю.

Схожі теми
Війна в УкраїніНовини Києва та Київської областіРосійські обстрілиОбстріли КиєваУкраїнаКиївВіталій КличкоВіталій Кличко
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram, Viber та застосунку OBOZ.UA.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись
Завантажуйте застосунок
Завантажити вApp StoreДоступно вGoogle Play
Додайте OBOZ.UA у Google
Додати до бажаних джерел