Росія атакувала Київ та область: є пошкодження. Подробиці

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Кожен пʼятий студент переходить на російську мову у відповідь: в якому регіоні ситуація найгіршаКожен пʼятий студент переходить на російську мову у відповідь: в якому регіоні ситуація найгіршаЯкі рішення щодо пенсій розробили в урядіНові обмеження пенсії: яке рішення підготували в уряді і чому це не спрацюєСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – ГенштабСили оборони скоротили чисельність армії РФ на 1 710 окупантів і спалили 6 танків ворога – Генштаб"Як довго змогла б Європа?" Ексофіцер Бундесверу відзначив витривалість української армії"Як довго змогла б Європа?" Ексофіцер Бундесверу відзначив витривалість української арміїДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційДе сьогодні безкоштовно дивитися Північна Ірландія – Україна. Розклад трансляцій Ліги наційВідбиття повітряної атаки РФОкупанти атакували Україну майже сотнею БПЛА: у Повітряних силах розповіли, скільки дронів вдалося збитиГороскоп на вихідні 14-15 листопада: на які знаки чекають романтичні зустрічіГороскоп на вихідні 14-15 листопада: на які знаки чекають романтичні зустрічіПосвідчення водія в Україні. ІлюстраціяНа Львівщині поліцейський оштрафував водія, бо побачив "D" у техпаспорті: історія отримала цікаве продовженняВіткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РосієюВіткофф і Кушнер розпочали підготовку до найбільшого обміну полоненими між Україною та РосієюРосія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року: в ISW розповіли про "пастку Кремля" на мирних перемовинахРосія вимагає повернення НАТО до кордонів 1997 року: в ISW розповіли про "пастку Кремля" на мирних перемовинах
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Росія атакувала Київ та область: є пошкодження. Подробиці

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
2,5 т.
Росія атакувала Київ та область: є пошкодження. Подробиці
Ворог атакував столичний регіон

В суботу, 14 листопада, країна-агресор РФ атакувала Київ та область. Працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, виникла пожежа.

Про це повідомили мер столиці Віталій Кличко та пресслужба Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Терористична атака РФ

"У Голосіївському районі падіння уламків на відкритій території на двох локаціях.Попередньо, без постраждалих", – написав Кличко.

Зі свого боку в Київській ОВА повідомили, що внаслідок ранкової атаки БпЛА у Вишгородському районі пошкоджено складські приміщення, виникла пожежа. На місці працюють підрозділи ДСНС. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.

Читайте також
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
10,5 т.
Дрон влучив прямо в палату: наслідки удару РФ по лікарні в центрі Києва. Фото та відео
10,5 т.
Дрон влучив прямо в палату: наслідки удару РФ по лікарні в центрі Києва. Фото та відео
Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
1,6 т.
У Києві "мага" Орищенко підозрюють у шахрайстві: за гроші пропонував жінці провести обряди для зцілення дитини. Фото
1,6 т.
У Києві "мага" Орищенко підозрюють у шахрайстві: за гроші пропонував жінці провести обряди для зцілення дитини. Фото
Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
11,4 т.
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. Фото та відео
11,4 т.
У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено медзаклад: є постраждалі. Фото та відео

Що передувало

Унаслідок нічного удару військ РФ по Києву в ніч з 12 на 13 листопада у столиці зафіксовано руйнування. У Шевченківському районі під ударом опинилася лікарня, там спалахнула пожежа.Є постраждалі, десятки людей були евакуйовані. 

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 14 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів противник задіяв 96 БпЛА різних типів, понад 60 з них були реактивними. Сили ППО знешкодили 81 ціль.

Схожі теми
Обстріли КиєваРосійські обстрілиНовини Києва та Київської областіКиївБПЛА
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!