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Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відео

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
3,1 т.
Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відео
Лісовий масив після атаки РФ 26 жовтня 2026 року. Джерело: Telegram/Голова Деснянської РДА м. Києва Максим Бахматов

Увечері в понеділок, 26 жовтня, російські війська вдарили по Києву балістичним ракетами, пролунала серія вибухів. Відомо про влучання біля станції метро та гуртожитку, загиблого та постраждалих.

Про рух ворожих ракет інформували в Повітряних силах ЗСУ. Противник запускав балістику по столиці з Брянська.

Попередньо, були застосовані ЗРК С-400, пишуть моніторингові канали.

Наслідки обстрілу

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Деснянському районі, попередньо, є влучання біля однієї зі станцій метро. Загорілося авто.

"Під обстріл потрапила бригада медиків швидкої, які прямували на виклик. Попередньо, є постраждалі", – додав він.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих медиків швидкої, які прибули на виклик, – парамедик та екстрений медичний технік. Попередньо, поранення некритичні, медики продовжили працювати.Також ушкоджень зазнало авто швидкої.

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Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відео

Постраждали медики. Джерело: ДСНС Києва

Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відео

Пошкоджено авто швидкої. Джерело: ДСНС Києва

Також є інформація, що внаслідок удару постраждав Державний торговельно-економічний університет. За даними КМВА, у Деснянському районі зафіксовано пошкодження гуртожитку навчального закладу.

"У Деснянському районі влучання біля гуртожитку одного з університетів. У будівлі гуртожитку повибивало вікна. Пожежі немає. Наразі є підтверджена інформація про одну постраждалу. 20-річну дівчину госпіталізували", – написав Кличко.

У Деснянському районі внаслідок ворожого удару постраждала будівля школи, повідомили в КМВА.

У цьому районі також сталося влучання біля житлового будинку. В ньому, попередньо, можуть бути заблоковані люди.

Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відео

Вирва від удару. Джерело: ДСНС Києва

Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відео

Росіяни вдарили по Києву. Джерело: ДСНС Києва

Росія атакувала Київ балістикою: влучання біля студентського гуртожитка, є жертви і поранені. Фото і відео

Лісовий масив у Києві. Джерело: Telegram/Голова Деснянської РДА м. Києва Максим Бахматов

У Дніпровському районі пошкоджений один з медичних закладів. Вибуховою хвилею повибивало вікна в реанімаційному відділенні, постраждалих немає.

В іншому медзакладі в цьому районі теж повибивало вікна в двох відділеннях. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

У цьому ж районі сталося влучання в будівлю на території нежитлової забудови. Попередньо, біля одного з супермаркетів поруч є загиблий.

"У Дніпровському районі зафіксовано часткове руйнування триповерхової нежитлової будівлі від покрівлі до підвалу. На жаль, виявлено одну загиблу людину", – повідомили в ДСНС.

Станом на 23:24 у Києві відомо про 10 постраждалих. Медики госпіталізували девʼятьох поранених, більшість із них – студенти з гуртожитку одного з університетів. Одна людина загинула.

Заява Зеленського

Президент України Володимир Зеленський написав, що російська балістика вдарила в Києві по території одного з університетів і поруч із ним – фактично по кампусу, по парку "Кіото", по території поруч зі станцією метро, житловими будинками.

"Зараз ще поки не відомо точно, скільки людей постраждали. Але, на жаль, є жертви. Є поранені. Тривають рятувальні роботи. Багато пошкоджень, є інформація і про те, що люди можуть бути під завалами", – зазначив гарант.

Він наголосив, що в таких умовах, коли загроза з боку РФ є постійною, штучні затримки ППО для України допомагають терору. Важливо, щоб політичні домовленості оперативно реалізовувались на рівні команд. Важливо, щоб було розуміння у партнерів, що Україні потрібні належні інструменти для знищення пускових російської балістики.

"Це був би найбільш ефективний порятунок життів. Важливо, щоб світ бачив, що Росія не демонструє нічого, крім бажання вбивати та воювати далі. Україна не має залишатися наодинці із цим, і це виключно провина Росії, що війна досі триває і люди досі гинуть. Будь ласка, бережіть себе. Усім партнерам варто бути з Україною, із захистом життя", – написав президент.

Як повідомляв OBOZ.UA, вранці 25 жовтня російські окупанти завдали нової серії ударів по Києву. Унаслідок ворожої атаки у столиці спалахнула пожежа. Наслідки ворожого удару зафіксовані на лівому березі.

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