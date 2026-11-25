У Києві пізно ввечері 25 листопада прогриміла серія вибухів: російська армія випустила залп балістики по столиці України. Постраждали щонайменше троє осіб.

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Обстріл підтвердив мер Віталій Кличко. Він проінформував про удари балістичними ракетами та закликав мешканців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Вибухи почалися орієнтовно о 22:45 середи, а сирени ввімкнулися десь за хвилину до цього.

Що відомо про наслідки атаки

У Деснянському районі відбулося влучання в будівлю на території промзони. Станом на 23:00, на місце події прямували екстрені служби.

Ще одне влучання в цьому ж районі сталося в нежитлову будівлю. "Є інформація про руйнацію та про те, що можуть бути постраждалі", – інформував Кличко о 23:14.

Крім того, удар припав на торговельний центр у Деснянському районі.

Близько 23:30 з'явилася інформація про першого потерпілого, якого госпіталізували медики. Згодом мер уточнив, що постраждалих троє (двох із них шпиталізували, одного – у тяжкому стані).

Як писав OBOZ.UA, 24 листопада країна-терорист РФ також атакувала Київ. Тоді в Голосіївському районі сталась пожежа в складському приміщені, а в Шевченківському внаслідок удару БпЛА поранення отримали троє людей.