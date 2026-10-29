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Росія атакувала Київ балістикою: перші подробиці

Андрій КолотовкінАндрій Колотовкін
Time to read1 хв
4,9 т.
Росія атакувала Київ балістикою: перші подробиці
Російські війська могли застосувати ракети типу "Циркон" та "Онікс-М". Джерело: https://free3d.com

Увечері 29 жовтня в столиці пролунали вибухи через ракетну атаку РФ. Міський голова Віталій Кличко підтвердив, що Київ перебуває під ударом балістичних ракет, і закликав мешканців залишатися в укриттях.

Про атаку Віталій Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі. "Вибухи в столиці. Місто під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!" – написав мер.

За даними моніторингових каналів, російські війська могли застосувати близько восьми ракет типів "Циркон" та "Онікс-М". Ця інформація потребує офіційного підтвердження.

Моніторингові канали також припускали, що під час атаки міг перебувати під ударом Дарницький міст у Києві. Інформації про наслідки обстрілу в наданих повідомленнях немає.

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Росія атакувала Київ балістикою: перші подробиці

У Дарницькому районі зафіксовано влучання в складські будівлі. Джерело: Віталій Кличко

Станом на 22:54, Віталій Кличко повідомив, що у Дарницькому районі зафіксовано влучання в складські будівлі. Є пожежа. Тим часом, екстрені служби прямують на місце.

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