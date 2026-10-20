Росія атакувала енергооб'єкт у Києві, повідомляють про часткове вимкнення світла: усі подробиці

У Шевченківському районі столиці ввечері 20 жовтня зафіксували влучання в енергооб'єкт. Через проблеми з напругою частково зупинялося метро, а в окремих районах зникло світло.

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Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про влучання. "У Шевченківському районі влучання в один з енергообʼєктів. Екстрені служби прямують на місце", – написав він.

За інформацією телеграм-каналу "єСвітло Київ", у столиці частково зникло електропостачання. Попередньо, причиною стала атака на енергооб'єкт. Раніше через проблеми з напругою частково зупинялося метро.

Рух електротранспорту

Через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту на кількох вулицях Києва та біля станцій метро. Про це повідомляє телеграм-канал "єКиївпастранс".

Обмеження стосуються вул. Дегтярівської, вул. Данила Щербаківського, бульвару Тараса Шевченка, вул. Якуба Коласа, Севастопольської площі, площі Валерія Марченка, а також станцій метро "Лукʼянівська" та "Шулявська".

Про відновлення руху та подальші зміни в роботі громадського транспорту повідомлять додатково.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ у ніч з 18 на 19 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Деснянському районі пошкоджено станцію метро "Чернігівська" та офісну будівлю.