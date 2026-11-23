Вранці понеділка, 23 листопада, країна-терористка продовжила атакувати Київ. Зокрема, у Солом’янському районі зафіксовано падіння уламків ворожих дронів на території навчальних закладів.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Містян закликали не ігнорувати інформацію про небезпеку.

Що відомо

"У Подільському районі падіння уламків БпЛА на складську будівлю. Без загоряння", – написав Кличко.

Вже згодом мер поінформував, що в Святошинському районі уламки впали на територію навчального закладу, пожежі немає. Також падіння частин ворожого дрона зафіксовано за іншою адресою – на територію ще одного навчального закладу.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Що передувало

У Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. 23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 23 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 153 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 134 цілі.