У вівторок, 24 листопада, країна-терористка РФ знову атакувала Київ. Внаслідок ворожої агресії в Голосіївському районі сталась пожежа в складському приміщені.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Містян закликали не ігнорувати інформацію про небезпеку.

Що відомо

"У Голосіївському районі пожежа в складському приміщенні внаслідок падіння БпЛА. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться в повідомленні.

Що передувало

У Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. 23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 23 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 153 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 134 цілі.