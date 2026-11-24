РФ знову атакувала Київ дронами: виникла пожежа в складському приміщенні
У вівторок, 24 листопада, країна-терористка РФ знову атакувала Київ. Внаслідок ворожої агресії в Голосіївському районі сталась пожежа в складському приміщені.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Містян закликали не ігнорувати інформацію про небезпеку.
Що відомо
"У Голосіївському районі пожежа в складському приміщенні внаслідок падіння БпЛА. Екстрені служби прямують на місце", – йдеться в повідомленні.
Що передувало
У Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх. 23 листопада на Київщині оголошено День жалоби за жертвами атаки.
Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 23 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 153 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 134 цілі.