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Постраждали цивільні, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
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Постраждали цивільні, є пошкодження: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину
В області працювали сили ППО. Джерело: МВС

Країна-терорист РФ протягом 7 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, постраждали цивільні.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"За останню добу внаслідок ворожої атаки на Київщині травмовано троє людей. Усі постраждалі госпіталізовані", – йдеться в повідомленні.

За словами очільника КОВА, у Бучанському районі травмовано двоє людей. Пошкоджено 10 об’єктів: три складські приміщення, обʼєкт інфраструктури та чотири транспортні засоби – три легкові автомобілі і трактор.

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Як повідомляв OBOZ.UA, уночі 7 жовтня країна-агресорка Росія завдала балістичного удару по Києву. Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах столиці, на жаль, є загиблі та постраждалі.

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