Країна-терористка РФ у ніч на 28 листопада завдала чергового удару по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

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Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські атаки

"Унаслідок атаки ворожих БпЛА у Білій Церкві травмовано жінку. Вона дістала порізи нижніх кінцівок уламками скла. Вся необхідна медична допомога надається", – йдеться в повідомленні.

Як зазначили в Київській ОВА, внаслідок атаки виникла пожежа на території гаражного кооперативу – пошкоджено 6 гаражів. Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна у квартирах двох багатоповерхівок. На місці працюють відповідні служби, триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Згодом у КОВА повідомили, що кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві зросла до трьох людей. Ще одна жінка дістала різані рвані рани рук уламками скла. Також травмовано чоловіка, у нього закрита черепно-мозкова травма. Усіх постраждалих госпіталізували до лікарні. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури.

Що передувало

у ніч проти 28 листопада російські війська знову атакували Україну. Для ударів ворог задіяв 162 дрони різних типів. Сили ППО знешкодили 141 ціль.

Як повідомляв OBOZ.UA, у пʼятницю, 27 листопада, російські війська атакували Кременчук ударними БпЛА. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено два заклади освіти, постраждали четверо людей, з них троє – це діти.