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Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,5 т.
Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео
Внаслідок атаки РФ пошкоджено станцію метро "Чернігівська" в Києві

Країна-терористка РФ у ніч з 18 на 19 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Деснянському районі пошкоджено станцію метро "Чернігівська" та офісну будівлю.

Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місцях продовжують працювати усі служби.

Що відомо

Так, уніч на 19 жовтня Росія завдала удар балістикою по Києву. У Дніпровському районі ракета суттєво пошкодила станцію метро "Чернігівська" та через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів підземки.

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Внаслідок атаки РФ пошкоджено станцію метро "Чернігівська" в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

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Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Внаслідок атаки РФ пошкоджено станцію метро "Чернігівська" в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Внаслідок атаки РФ пошкоджено станцію метро "Чернігівська" в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Внаслідок атаки РФ пошкоджено станцію метро "Чернігівська" в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Внаслідок атаки РФ пошкоджено станцію метро "Чернігівська" в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

У будівлі станції було вибито всі вікна, частково зруйновано частину платформи, а також огородження із силовими кабелями. Наразі працівники метрополітену проводять ремонтні роботи, щоб відновити рух потягів на цій ділянці.

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Внаслідок атаки РФ пошкоджено станцію метро "Чернігівська" в Києві. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Попри атаку продавці квітів вийшли на роботу. Джерело: Андрій Жигайло

Крім того, внаслідок влучання ще однієї ракети утворилась велика вирва, а вибуховою хвилею пошкодило поруч розташовану офісну будівлю. Російський боєприпас впав прямо перед центральним входом – вибуховою хвилею тут вибило усі вікна.

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Пошкоджена офісна будівля в Дніпровському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Пошкоджена офісна будівля в Дніпровському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Пошкоджена офісна будівля в Дніпровському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Пошкоджена офісна будівля в Дніпровському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Пошкоджена офісна будівля в Дніпровському районі Києва. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Уламки російської ракети. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Вирва на місці влучання ракети. Джерело: Андрій Жигайло

Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Джерело: Андрій Жигайло

Що передувало

У неділю ввечері, 18 жовтня, Росія розпочала атаку на Київ різними видами озброєння, зокрема балістикою. На жаль, є загибла та постраждалі, зафіксовано пошкодження.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ протягом 18-19 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, серед постраждалих є діти, троє людей зникли безвісти.

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