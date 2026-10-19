Пошкоджено станцю метро та глибока вирва біля офісної будівлі: наслідки атаки РФ по Києву. Фото та відео

Країна-терористка РФ у ніч з 18 на 19 жовтня, завдала чергового удару по Києву. У Деснянському районі пошкоджено станцію метро "Чернігівська" та офісну будівлю.

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Про це повідомив кореспондент OBOZ.UA Андрій Жигайло. На місцях продовжують працювати усі служби.

Що відомо

Так, уніч на 19 жовтня Росія завдала удар балістикою по Києву. У Дніпровському районі ракета суттєво пошкодила станцію метро "Чернігівська" та через влучання уламків, стався розрив ходового та контактного рельсів підземки.

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У будівлі станції було вибито всі вікна, частково зруйновано частину платформи, а також огородження із силовими кабелями. Наразі працівники метрополітену проводять ремонтні роботи, щоб відновити рух потягів на цій ділянці.

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Крім того, внаслідок влучання ще однієї ракети утворилась велика вирва, а вибуховою хвилею пошкодило поруч розташовану офісну будівлю. Російський боєприпас впав прямо перед центральним входом – вибуховою хвилею тут вибило усі вікна.

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Що передувало

У неділю ввечері, 18 жовтня, Росія розпочала атаку на Київ різними видами озброєння, зокрема балістикою. На жаль, є загибла та постраждалі, зафіксовано пошкодження.

Як повідомляв OBOZ.UA, країна-терористка РФ протягом 18-19 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, серед постраждалих є діти, троє людей зникли безвісти.