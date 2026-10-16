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Пошкоджено понад 30 об’єктів, є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 1,8 т.
Пошкоджено понад 30 об’єктів, є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
В області працювали сили ППО. Джерело: МВС

Країна-терористка РФ протягом 15 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, постраждали цивільні, є пошкодження.

Про це повідомили в пресслужбі Київської обласної військової адміністрації. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог не припиняє атакувати Київщину. Під ударом – цивільні об’єкти та житло людей. За останню добу внаслідок ворожих атак травмовано двох людей. Пошкоджено 33 об’єкти, серед них – 25 приватних домоволодінь", – йдеться в повідомленні.

Пошкоджено понад 30 об’єктів, є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової ворожої атаки. Джерело: Поліція Київщини

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Пошкоджено понад 30 об’єктів, є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової ворожої атаки. Джерело: Поліція Київщини

У Бучанському районі пошкоджено 5 приватних домоволодінь, складські приміщення та легковий автомобіль. Одна людина травмована. У Вишгородському пошкоджено два приватні домоволодіння. Травмовано одну людину.

Пошкоджено понад 30 об’єктів, є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової ворожої атаки. Джерело: Поліція Київщини

Пошкоджено понад 30 об’єктів, є постраждалі: в КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової ворожої атаки. Джерело: Поліція Київщини

Фастівський район – пошкоджено 18 приватних домоволодінь і три легкові автомобілі. В Обухівському пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 16 жовтня російські війська знову атакували Київ. Під удар потрапив приватний сектор у Шевченківському районі – там горіли будинок та нежитлова будівля.

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