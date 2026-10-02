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Пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину

Дмитро Кропивницький
Дмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 3,5 т.
Пошкоджено понад 20 об’єктів: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину
В області працювали сили ППО

Країна-терорист РФ протягом 1 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, було пошкоджено понад 20 об’єктів.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"Ворог продовжує атакувати Київщину, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі та житлу людей. За останню добу пошкоджено 23 цивільні об’єкти у 5 районах області. Серед них – приватні будинки, багатоповерхівки, автомобілі, заклад торгівлі та виробничо-складська будівля", – йдеться в повідомленні.

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Очільник КОВА уточнив, що у Фастівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 5 автомобілів та виробничо-складську будівлю. Обухівському – 3 приватні будинки та заклад торгівлі, Бучанському – приватне домоволодіння та 2 автомобілі.

Бориспільський район – пошкоджено 2 приватні домоволодіння та автомобіль, Броварський – приватне домоволодіння.

Що передувало

Рано вранці 2 жовтня росіяни знову завдали ударів по Києву. У Дарницькому районі зафіксоване влучання у багатоповерхівку, є жертва та постраждалі. Також ворог знову вдарив по Південному мосту.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 2 жовтня російські війська атакували Україну. Для ударів противник задіяв 108 безпілотників різних типів – сили ППО знешкодили 88 цілей.

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