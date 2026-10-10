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Пошкоджено об’єкти інфраструктури, є постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
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icon 1,0 т.
Пошкоджено об’єкти інфраструктури, є постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото
В області працювали сили ППО. Джерело: МВС

Країна-терорист РФ протягом 9 жовтня продовжила завдавати ударів по Київщині. В області працювали сили ППО, проте, на жаль, є пошкодження, постраждали цивільні.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

Російський обстріл

"У Бучанському районі внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА постраждали троє людей. Усі госпіталізовані до місцевої лікарні. Серед постраждалих – жінка 1937 року народження, яка зазнала гострої реакції на стрес. Ще двоє людей отримали уламкові поранення та опіки. Внаслідок атаки загорівся приватний житловий будинок. Пожежу ліквідовано". – йдеться в повідмоленні.

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За словами очільника КОВА, загалом за останню добу на Київщині травмовано 6 людей. Пошкоджено 28 об’єктів, з них 24 приватні домоволодіння.

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, є постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Поліція Київщини

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, є постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Поліція Київщини

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, є постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Поліція Київщини

Пошкоджено об’єкти інфраструктури, є постраждалі: у КОВА розповіли про наслідки російської атаки на Київщину. Фото

Наслідки чергової терористичної атаки РФ. Джерело: Поліція Київщини

У Бучанському районі пошкоджено 5 об’єктів: 3 приватні домоволодіння, складське приміщення та інфраструктурний обʼєкт.

На Фастівщині – 8 приватних домоволодінь, Броварщині – 10 приватних домоволодінь, Обухівщині – 3 приватні домоволодіння, обʼєкт інфраструктури, на Вишгородщині пошкоджено обʼєкт інфраструктури.

Як повідомляв OBOZ.UA, уранці в суботу, 10 жовтня, Росія вдарила по Запоріжжю. Унаслідок прямого влучання зруйновано під'їзд у п'ятиповерховому житловому будинку, є загиблі та постраждалі.

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