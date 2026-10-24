Пішов за подарунком для дівчини: внаслідок атаки РФ по Чабанам загинув 19-річний Віталій Марченко. Фото

Внаслідок атаки РФ по Чабанах Київської області 20 жовтня загинув Віталій Марченко, який лише кілька місяців тому повернувся в Україну з Чехії. Юнаку, який у той момент шов за квітами для дівчини, було всього 19 років.

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Про це медіа розповіли його рідні та близькі. Вічна пам'ять жертві російського терору.

Що відомо

Так, 20 жовтня, країна-агресорка завдала удару дроном по трасі "Київ – Одеса" в селищі Чабани Київської області. Внаслідок ворожої атаки загинуло троє людей, серед який 19-річний Віталій Марченко.

Родичка юнака Анна пригадує, що того ранку прокинулася з поганим передчуттям. Коли вона прочитала новину про атаку по столичному регіону, одразу почала телефонувати близьким, які жили неподалік.

Жінка зателефонувала дівчині брата, з яким мешкав Віталій. Та повідомила, що хлопця немає вдома. Як з’ясувалося, він узяв триденну відпустку, щоб поїхати до дівчини в Тернопіль і зробити їй сюрприз. Перед поїздкою він пішов до торговельного центру по необхідні речі.

"Мій чоловік набрав Віталіку, але слухавку взяла якась жінка. Ми одразу зрозуміли, що щось не так… Потім швидко вирушили на місце прильоту", – зазначила Анна.

Внаслідок ворожої атаки хлопець загинув на місці – уламок влучив йому в серце та пошкодив легені.

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За словами рідних, з дитинства Віталій захоплювався футболом і навіть навчався в таборі "Шахтаря". Там на нього звернули увагу тренери та запропонували грати за збірну, однак згодом його життєві плани змінилися. У 2023 році юнак разом із мамою переїхав до Чехію, де працював на заводі. Та згодом його друг Артем переконав хлопця повернутися в Україну, адже мав пропозицію роботи. У серпні 2026-го Віталій приїхав у Чабани, де мешкав в орендованій квартирі.

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В четвер, 22 жовтня, Віталія поховали. Попрощатися з ним прийшли численні друзі та близькі.

"На похороні був сильний ливень. Багато людей зібралося, бо Віталік був такою людиною, що з усіма міг подружитися. Дійсно душа компанії. Коли хтось сумував, він завжди створював атмосферу радощів", – додала родичка Анна.

Як повідомляв OBOZ.UA, у вівторок, 20 жовтня, Росія завдала чергового удару по Київській області. У Фастівському районі внаслідок атаки дрона на автодорозі "Київ – Одеса" горіли автомобілі, є загиблі та поранені.