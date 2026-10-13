Під Києвом п’яний водій легковика на швидкості протаранив дерево, є постраждалий. Подробиці та фото

У Броварах Київської області п’яний водій Mazda на швидкості з’їхав з дороги та протаранив дерево. Внаслідок ДТП травми отримав пасажир легковика.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставини аварії встановлять слідчі.

Що відомо

Як розповіли правоохоронці, днями вони отримали інформацію про ДТП у Броварах Київської області. Попередньо було встановлено, що 57-річний водій Mazda не впорався з керуванням, на швидкості виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом.

"Внаслідок ДТП 22-річний пасажир легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", – додали в пресслужбі.

У поліції уточнили, що під час освідування у водія автомобіля було виявлено 1,4 проміле алкоголю в крові. Його затримали.

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За фактом ДТП з потерпілим, яке було скоєно у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України), було розпочато досудове розслідування, а зловмиснику повідомили про підозру.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Обухівському районі Київської області 16-річний водій легковика на зустрічній смузі протаранив мотоцикліста. Внаслідок ДТП водій двоколісного транспорту отримав травми та був госпіталізований до лікарні.

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