Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії

У Бучанському районі Київської області пасажирський потяг збив 72-річну жінку. На жаль, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

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Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставин трагічного випадку встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції Вишневе загинула пенсіонерка.

Поліцейські попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням "Варшава – Київ" збив літню жінку, яка рухалася поруч із залізничною колією. Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

"Від отриманих травм 72-річна потерпіла загинула на місці події", – додали в пресслужбі.

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За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

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