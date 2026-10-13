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Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії

Дмитро КропивницькийДмитро Кропивницький
Time to read1 хв
icon 867
Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії
Усі обставин трагічного випадку встановлять слідчі

У Бучанському районі Київської області пасажирський потяг збив 72-річну жінку. На жаль, від отриманих травм пенсіонерка загинула на місці.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини. Усі обставин трагічного випадку встановлять слідчі.

Що відомо

За словами правоохоронців, до них надійшло повідомлення про те, що поблизу залізничної станції Вишневе загинула пенсіонерка.

Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії

Трагедія сталась у місті Вишневе. Джерело: Google Maps

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Поліцейські попередньо встановили, що пасажирський потяг сполученням "Варшава – Київ" збив літню жінку, яка рухалася поруч із залізничною колією. Машиніст подав звукові сигнали та застосував екстрене гальмування, однак уникнути наїзду не вдалося.

"Від отриманих травм 72-річна потерпіла загинула на місці події", – додали в пресслужбі.

Під Києвом пасажирський потяг збив на смерть жінку. Подробиці трагедії

Потяг збив на смерть літню жінку. Джерело: Поліція Київщини

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту, що призвело до загибелі людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України), розпочато досудове розслідування.

Трагедії на залізниці

У Білоцерківському районі Київської області електричка збила на станції велосипедиста, який перетинав залізничні колії. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці.

Як повідомляв OBOZ.UA, у Бучанському районі Київської області пасажирський потяг збив 17-річного хлопця. На жаль, від отриманих травм підліток загинув на місці.

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