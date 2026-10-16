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Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Лілія РагуцькаЛілія Рагуцька
Time to read1 хв
icon 8,6 т.
Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото
Війська РФ знову атакувал иКиїв. Джерело: ДСНС Києва

У ніч проти 16 жовтня російські війська знову атакували Київ. Під удар потрапив приватний сектор у Шевченківському районі, там горіли будинок та нежитлові будівля.

А у Солом'янському районі спалахнула пожежа у господарчій будівлі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, а у ДТЕК заявили про екстренні відключення електроенергії через ураження енергооб'єктів столиці.

Що відомо про атаку

За даними ДСНС, ударів по приватному житловому сектору столиці у Шевченківському районі окупанти завдали ввечері напередодні, 15 жовтня.

Унаслідок атаки сталися пожежі у господарській нежитловій будівлі та приватному житловому будинку.

Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Війська РФ уночі атакували Київ

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Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Війська РФ уночі атакували Київ

"Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м", – зазначили у ДСНС.

Вогнеборці також виїздили на виклик у Солом'янський район: там внаслідок нічних ударів ворога горіла господарча будівля.

Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Війська РФ уночі атакували Київ

Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Війська РФ уночі атакували Київ

"Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила", – зазначили у ДСНС.

Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Війська РФ уночі атакували Київ

Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Війська РФ уночі атакували Київ

Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

Війська РФ уночі атакували Київ

У столиці запроваджено екстренні відключення

Росіяни також знову атакували енергооб'єкти Києва.

Через це у столиці запроваджено екстренні відключення електроенергії.

"Київ: через атаку на енергообʼєкти застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють.  В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – заявили у ДТЕК. 

Як розповідав OBOZ.UA, вранці 14 жовтня російські війська атакували Київ балістикою. Бив ворог, зокрема, по енергооб'єктах.

Після серії вибухів на лівобережній частині столиці зникла електроенергія, перебої зі світлом фіксуються і на правому березі, відомо про постраждалих та загиблих.

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