Окупанти атакували Київ: стались пожежі. Фото

У ніч проти 16 жовтня російські війська знову атакували Київ. Під удар потрапив приватний сектор у Шевченківському районі, там горіли будинок та нежитлові будівля.

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А у Солом'янському районі спалахнула пожежа у господарчій будівлі. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, а у ДТЕК заявили про екстренні відключення електроенергії через ураження енергооб'єктів столиці.

Що відомо про атаку

За даними ДСНС, ударів по приватному житловому сектору столиці у Шевченківському районі окупанти завдали ввечері напередодні, 15 жовтня.

Унаслідок атаки сталися пожежі у господарській нежитловій будівлі та приватному житловому будинку.

"Вогнеборці ліквідували пожежу на загальній площі 190 кв. м", – зазначили у ДСНС.

Вогнеборці також виїздили на виклик у Солом'янський район: там внаслідок нічних ударів ворога горіла господарча будівля.

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"Інформація щодо жертв чи постраждалих внаслідок подій не надходила", – зазначили у ДСНС.

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У столиці запроваджено екстренні відключення

Росіяни також знову атакували енергооб'єкти Києва.

Через це у столиці запроваджено екстренні відключення електроенергії.

"Київ: через атаку на енергообʼєкти застосовані екстрені відключення Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють. В разі змін будемо вас інформувати у нашому телеграм-каналі", – заявили у ДТЕК.

Як розповідав OBOZ.UA, вранці 14 жовтня російські війська атакували Київ балістикою. Бив ворог, зокрема, по енергооб'єктах.

Після серії вибухів на лівобережній частині столиці зникла електроенергія, перебої зі світлом фіксуються і на правому березі, відомо про постраждалих та загиблих.